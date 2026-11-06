Katilin kılavuzu yapay zeka! Cinayeti işlemeden önce her detayı ona soruyorlar

Sakarya ve Tekirdağ'da yaşanan cinayetlerde zanlıların olay öncesinde yapay zekâdan yöntem ve ceza bilgisi aldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, yapay zekâ platformlarına yaş doğrulaması ve sıkı denetim getirilmesini istiyor.

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Yapay zekâ ve dijital platformlar, artık adli soruşturmaların şifrelerini çözen en güçlü delil araçları hâline geldi. Son dönemde çocukların işleyecekleri cinayetlerin yöntemlerini, ceset yok etme yollarını ve alacakları cezaları olaydan önce yapay zekâ uygulamalarına sormaları dikkati çekiyor.

Bu durumun en son örneği Sakarya'da yaşanan Murat İmrağ cinayetinde görüldü. Geçtiğimiz temmuz ayında arkadaşını başından vurarak öldüren 16 yaşındaki Y.D.S. hakkında 27 yıla kadar hapis istenirken; sanığın cinayetten önce yapay zekâya “Kaç yıl yatarım, hızlı nasıl ölür?” gibi sorular sorması, “tasarlayarak öldürme” kapsamında değerlendirildi.

Tekirdağ'da Binnaz Eriş'i öldüren yeğeni İnci Çalışkan'ın da olay öncesinde yapay zekâya adli tıp ders notlarını ve iz bırakmadan öldürme yollarını sorduğu ispatlanmıştı.

“YAŞ SINIRI GELMELİ”

Konuyu gazetemizde değerlendiren adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık “Sosyal medya için yaş sınırı konuşulurken, yapay zekâ sistemlerinin çocuklarla kurduğu etkileşim de aynı ciddiyetle ele alınacak. Çocuklarımızın hangi uygulamaları kullandığını, ne tür sorular sorduğunu ve karşılarına nasıl içerikler çıktığını takip etmeliyiz. Yapay zekâ üzerinden şiddeti özendiren içerikler üretilebiliyor, sahte ve cinsel içerikli görüntüler hazırlanabiliyor, çocukların sesleri taklit edilerek ailelerinden para istenebiliyor. Bir çocuk yapay zekâ robotunu gerçek bir arkadaş gibi görüp duygusal bağ kurabiliyor, yanlış sağlık bilgileriyle karşılaşabiliyor veya kendisini tehlikeye atan yönlendirmeler alabiliyor. Deepfake teknolojisiyle akran zorbalığı ve şantaj yapılması da ayrı bir tehdit.” dedi.

"KONTROL ALTINA ALINMALI”

Dünya genelinde kontrol sağlanması gerektiğini ifade eden Kırık “Ülkeler yalnızca sosyal medyaya yaş sınırı değil, yapay zekâ sistemlerinin çocuklarla kurduğu ilişkiyi de düzenlemeli. Yaş doğrulaması yapılmalı, şiddet ve suçla ilgili riskli sorgular daha hassas biçimde değerlendirilmeli, zararlı içeriklere yönlendiren algoritmalar denetlenmeli. Şirketler bağımsız denetimlere tabi tutulmalı ve güvenlik açıkları ortaya çıktığında ciddi yaptırımlarla karşılaşmalı.” diye konuştu.

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