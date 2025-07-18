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Kavurucu sıcakta mesai bitmiyor: 45 derecede bile tezgahların önü dolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kavurucu sıcakta mesai bitmiyor: 45 derecede bile tezgahların önü dolu
Diyarbakır, Ciğer, Sıcak Hava, İş, Lezzet, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösteriyor ama ocaklar sönmüyor. Kavurucu sıcaklara rağmen Diyarbakırlılar ciğer keyfinden vazgeçmiyor, bu muhteşem lezzet günün her saatinde severek yeniyor.

Kavurucu sıcağa rağmen vatandaşlar ciğer salonlarını doldururken, ciğer ustaları da ocakbaşındaki mesailerine ara vermeden devam ediyor. Ateşle sıcağın birleştiği tezgahların başında çalışan ustalar, yüksek sıcaklığa alışkın olduklarını ifade ederken, ciğere olan ilginin sıcak havalarda dahi azalmadığını belirtiyor. Vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ciğerin tadından vazgeçemediklerini söyledi.

“EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ustalardan Musa Menteş, havaların çok sıcak olduğunu fakat alışkan olduklarını söyledi. Menteş, "Mecburen ekmek parası için çalışıyoruz. Bize göre çok sıcak değil, alışmışız zaten. Dışardan gelen misafirlerimize göre sıcak olabilir" dedi.

Kavurucu sıcakta mesai bitmiyor: 45 derecede bile tezgahların önü dolu - 1. Resim

“BİZİ RAHATSIZ ETMİYOR”

Vatandaşların sıcaklara rağmen ciğerden vazgeçmediğini her saate tükettiklerini de aktaran Menteş, "Seviliyor, sıcaklık fayda etmiyor. Ciğerin lezzetinden dolayı vazgeçilmiyor" diye konuştu.

Müşterilerden Mehmet Biçer ise, havaların sıcak olmasına rağmen ciğer yemeyi sevdiklerini kaydederek, "Bizi rahatsız etmiyor. Eğer taze kuzu ciğeri olursa rahatsız etmez" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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