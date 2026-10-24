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Yaşam

Kayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor

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Kayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor
Başlık ResmiKayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sarp kayalıklar üzerine kurulu 16 asırlık Haştırın Kalesi, stratejik konumu ve görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Kahramanmaraş-Andırın ve Kadirli yollarının kesişim noktasına hâkim olan tarihi kale, yüzyıllardır bölgenin tarihine tanıklık ediyor.

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Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Andırın ilçesi, yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış görkemli bir yapıya ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Stratejik konumu ve sarp kaya blokları üzerindeki duruşuyla göz dolduran 16 asırlık Haştırın Kalesi, adeta bölgenin köklü tarihinin canlı bir şahidi olarak varlığını koruyor.

Kayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor
Başlık ResmiKayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor

SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE DOĞAL BİR SAVUNMA HATTI

Haştırın Kalesi, coğrafi konumuyla dönemin askeri mimarisinin ve stratejik dehasının en somut örneklerinden birini sergiliyor. Kale, Kahramanmaraş - Andırın karayolu ile Kadirli yolunun tam kesişim noktasında, yollara tamamen hakim sarp bir kayalığın üzerine kurulu bulunuyor. Üzerinde yükseldiği kayalık tepe, doğu yönünden yaklaşık 50 metre, batı ve güney yönlerinden ise yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahip. Yapının güney tarafından akan derenin, kalenin aktif kullanıldığı dönemlerde su ihtiyacını karşılamak amacıyla değerlendirildiği belirtiliyor.

Kayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor
Başlık ResmiKayalıkların zirvesinde 16 asırlık tarih! Haştırın Kalesi zamana meydan okuyor

ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Günümüzde Türk bayrağının dalgalandığı muhteşem manzarası ve tarihi dokusuyla zamana direnen Haştırın Kalesi, Andırın Karayolları Kale Bakımevi sınırları dahilinde koruma altında bulunuyor. Tarih meraklılarının ve doğaseverlerin odak noktası olan yapı, bölge turizmine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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