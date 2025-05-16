Kentteki bütün hareketler yasaklandı: İkinci emre kadar sürecek! Hakkari'de şap alarmı

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte yayılan şap hastalığı nedeniyle kentteki tüm il içi ve dışı hayvan hareketlerinin yasaklandığını duyurdu. Yasak kararının ikinci bir emre kadar süreceği ifade edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle, kent genelinde il içi ve il dışı hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı.

KENTTE HASTALIK ALARMI! TÜM HAREKETLER YASAKLANDI

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığı ortaya çıktığı belirtilerek, "İnsanlarda herhangi bir rahatsızlığa sebep olmayan ancak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda özellikle kuzu, oğlak ve buzağılarda ölümlere sebep olmaktadır. Bu nedenle büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

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Açıklamada, virüsün bulaştığı hayvanlarda gözlemlenen bazı semptomlar ise şöyle sıralandı: