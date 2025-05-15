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Piknik için gitti, 6 gündür kayıp! Hakkari 16 yaşındaki genç için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Piknik için gitti, 6 gündür kayıp! Hakkari 16 yaşındaki genç için seferber oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları devam ediyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin katılımıyla sürüyor.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Kom'u arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, dere ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

Piknik için gitti 6 gündür kayıp! Hakkari 16 yaşındaki genç için seferber oldu - 1. Resim

Ankara'dan gelen 18 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de arama çalışmalarına katıldı.

Zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen yürütülen çalışmalara, vatandaşlar ve Kom'un yakınları da destek verdi.

112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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