Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Kimliklerde büyük değişim: Tarih belli oldu, ilk olarak memurlar kullanacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kimliklerde büyük değişim: Tarih belli oldu, ilk olarak memurlar kullanacak
Başlık ResmiKimliklerde büyük değişim: Tarih belli oldu, ilk olarak memurlar kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, temel kimlik ve diploma belgelerini içerecek ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi önümüzdeki yıl pilot bir üniversitede, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, kamu hizmetlerinin dijitalleşme süreçleri iyileştirilirken e-Devlet Kapısı'ndaki toplam hizmet sayısının da 10 bine ulaştırılması hedefleniyor.

Kaydet
|

Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

"ULUSAL DİJİTAL KİMLİK CÜZDANININ PROTOTİPİ GELİŞTİRİLECEK"

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek. Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

PİLOT BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA TEST EDİLECEK

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.