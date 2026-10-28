Kimliklerde büyük değişim: Tarih belli oldu, ilk olarak memurlar kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, temel kimlik ve diploma belgelerini içerecek ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi önümüzdeki yıl pilot bir üniversitede, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, kamu hizmetlerinin dijitalleşme süreçleri iyileştirilirken e-Devlet Kapısı'ndaki toplam hizmet sayısının da 10 bine ulaştırılması hedefleniyor.

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Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

"ULUSAL DİJİTAL KİMLİK CÜZDANININ PROTOTİPİ GELİŞTİRİLECEK"

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek. Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

PİLOT BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA TEST EDİLECEK

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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