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Yaşam

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

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Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde sezonun ilk karı etkili oldu. 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi beyaza bürünürken, sarıçam ormanları ve çevredeki doğa eşsiz görüntüler oluşturdu.

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Kars'ta etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışının etkisini artırdığı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yolun karla kaplanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla çevredeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

KARTPOSTALLIK MANZARA

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplanırken, sürücüler yolda kontrollü ilerledi.

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı

Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı, sezonun ilk kar yağışı olduğunu belirterek, "Bugün Kocaeli'den geldim, Handere Geçidi'nde karla buluştuk. Umarım sezon da çok daha güzel olur. Kar Sarıkamış'a yakışıyor, lapa lapa yağan karın zevki bir başka oluyor." dedi.

Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
Başlık ResmiKış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Handere Geçidi'nin manzarası hayran bıraktı
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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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