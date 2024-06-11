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Köpek saldırısı kamerada! İki genci üzerine çıktıkları araç kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köpek saldırısı kamerada! İki genci üzerine çıktıkları araç kurtardı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yolda yürürken köpeğin saldırısına uğrayan 2 genç, park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son haftalarda ülke gündeminin en önemli konuları arasında yer alan başıboş sokak köpeklerine dair yurdun pek çok yerinden haberler gelmeye devam ediyor. 

Köpek sorunu ile ilgili uyutma, kısırlaştırma, sahiplendirme ve barınak önerileri ön plana çıkarken Gaziantep'te dün sabah güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü ise dikkat çekti.

ARACIN ETRAFINDA DÖNDÜ, UZAKLAŞTI

Kentte, erken saatlerde yolda yürüyen 2 genç, kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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