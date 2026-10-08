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Yaşam

Kötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı

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Kötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı
Başlık ResmiKötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı

Kırklareli'nde kötü koku ihbarı yapılan ve belediye ekiplerince temizlenen bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

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Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi'nde H.D'ye ait evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce evde yapılan inceleme ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

Kötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı
Başlık ResmiKötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı

8 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Koordineli şekilde yürütülen çalışmada evde biriktirilen 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kırklareli
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