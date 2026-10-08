Kötü koku ihbarı yapılan evden kamyon kamyon çöp çıktı
Kırklareli'nde kötü koku ihbarı yapılan ve belediye ekiplerince temizlenen bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.
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Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi'nde H.D'ye ait evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce evde yapılan inceleme ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.
8 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI
Koordineli şekilde yürütülen çalışmada evde biriktirilen 8 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.
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