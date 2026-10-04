Türkiye'yi bisikletiyle keşfeden Fransız gezgin Thomas'ın Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nden geçtiği sırada bisikletinin lastiği patladı. Köyün çay ocağındakiler tarafından bisikleti tamir edilirken gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Konya Türkiye'nin en uzun bisiklet rotalarına sahip olmasıyla bisikletli seyyahların tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor.

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Dereköy'den geçen Fransız gezgin Thomas'ın bisikletinin lastiği patladı. Yardım istemek için mahalle meydanına gelen Thomas'ın yardımına mahalle sakinleri yetişti.

Lastiğin tamiri için seferber olan mahalle sakinleri, bir yandan tamiratla uğraşırken diğer yandan yabancı misafirleriyle sohbet etmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden bir dönem Almanya'da kaldığı öğrenilen Musa Elibol'un Thomas'ı Alman zannederek Almanca konuşmaya çalışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Köyde Fransız kaldı! Çay ocağında imdadına yetiştiler

Ortaya samimi ve tebessüm ettiren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bisikletin tamiri tamamlanırken, mahalle sakinleri yorulan gezgine tost ve çay ikram etti.

Gürcistan istikametine doğru pedal çevirdiği öğrenilen Thomas'ın geceyi de yörede geçirmek istemesi üzerine yaban domuzu ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı tedbir alan mahalle sakinleri, Fransız gezginin güvenli bir yerde konaklamasını sağladı.

Köyde Fransız kaldı! Çay ocağında imdadına yetiştiler

Fransız gezgin, mahalledeki çocuk parkının bulunduğu alana çadırını kurarak geceyi burada geçirdi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİSİKLET YOLU AĞI KONYA'DA

Konya, Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağlarından birine sahip şehirlerinden biri olarak hem şehir içi ulaşımda hem de tabiat ve tarih rotalarında bisikletseverlere farklı seçenekler sunuyor.

Şehrin düz coğrafyası, uzun mesafeli sürüşlere elverişli parkurlarının yanı sıra tarihî ve doğal güzelliklerle iç içe rotaları da mümkün kılıyor.

Köyde Fransız kaldı! Çay ocağında imdadına yetiştiler

Konya'da gezginlerin tercih ettiği 5 bisiklet rotası şöyle:

SİLLE SUBAŞI ROTASI

Konya şehir merkezinden başlayarak tarihî Sille Mahallesi’ne uzanan rota, şehir içi sürüş ile hafif tırmanışı bir arada yaşamak isteyen bisikletçiler için uygun bir parkur oluşturuyor. Yaklaşık 16 kilometrelik gidiş ve 13 kilometrelik dönüş olmak üzere toplam 29 kilometrelik rotanın zorluk seviyesi başlangıç ile orta arasında değerlendiriliyor. Şehir, yol ve MTB bisikletleriyle yapılabilen sürüş boyunca Aya Elena Kilisesi, tarihî Sille evleri ve taş köprüler görülebiliyor.

ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ ROTASI

Çumra ilçesinde bulunan ve Neolitik dönemin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Çatalhöyük’e uzanan rota, düz ve uzun bir ovada ilerliyor. Yaklaşık 39 kilometrelik gidiş ve 39 kilometrelik dönüş olmak üzere toplam 78 kilometrelik parkur, orta zorluk seviyesinde bulunuyor. Yol bisikleti, şehir bisikleti ve gravel bisikletlerle kullanılabilen rota, düz arazi yapısı sayesinde uzun mesafe sürüşü ve istikrarlı tempo antrenmanı yapmak isteyen bisikletçilere hitap ediyor.

KİLİSTRA ANTİK KENTİ VE KANYON ROTALARI

Meram ve Ahırlı-Akören bölgelerinden geçen Kilistra Antik Kenti ve kanyon rotaları, doğa ve tarih meraklısı bisikletçiler için daha zorlu bir seçenek sunuyor. Yaklaşık 40-60 kilometre uzunluğundaki parkurun zorluk seviyesi orta ile zor arasında değişiyor. MTB veya gravel bisikletlerin kullanılabildiği güzergâhta, Kapadokya’yı andıran kaya oluşumları, Mavi Boğaz Kanyonu ve antik yerleşim alanları arasından geçen engebeli ve manzaralı patikalar bulunuyor.

BEYŞEHİR GÖLÜ VE DUMANLI YAYLASI

Beyşehir Gölü çevresi, günübirlik bisiklet turlarının yanı sıra kamplı ve uzun mesafeli sürüşler için de öne çıkan rotalar arasında yer alıyor. Göl çevresindeki kamplı turun uzunluğu yaklaşık 167 kilometreye ulaşırken, Dumanlı Yaylası ile Kubadabad Sarayı Harabeleri arasındaki etap yaklaşık 42 kilometre. Özellikle kamplı ve yayla geçişli bölümleri nedeniyle zor seviyede değerlendirilen rotada MTB, tur/trekking ve gravel bisikletler tercih edilebiliyor. Toros Dağları’nın çam ormanları arasından göl kıyısına ulaşan güzergâh, Selçuklu döneminden kalan Kubadabad Sarayı Harabeleri gibi tarihî mekânları da kapsıyor.

KONYA VELODROMU VE ŞEHİR İÇİ BİSİKLET YOLLARI

Konya, şehir genelinde 600 kilometreyi aşan ayrılmış bisiklet yolu ağıyla şehir içi bisiklet kullanımında da geniş imkânlar sunuyor. Düz coğrafyası sayesinde kolay ve kolay-orta seviyede sürüşlere uygun olan şehir içi güzergâhlarda farklı bisiklet türleri kullanılabiliyor. Güvenli ulaşım ve gezi imkânının yanı sıra profesyonel bisikletçilerin antrenman yapabileceği Konya Velodromu da şehrin bisiklet altyapısının önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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