Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin

Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin
Batman, Köylüler, Yardım, Zehir, Tehlike, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'ın Tuzlagözü köyü akrep istilasına uğradı. Sokakta dahi yürüyemez hale gelen köylüler, akreplerle baş edemediklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Tuzlagözü köyünde yaşayanlar son zamanlarda hayatlarının kabusunu yaşıyor. 

Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin - 1. Resim

"BAŞ EDEMİYORUZ, YARDIM EDİN"

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin - 2. Resim

AKREPLERİN KUYRUKLARINA İP BAĞLADILAR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksideki kadını defalarca tekmeledi! Ankara'da korkunç görüntü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - YaşamTaksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyorKanser, KOAH, astım... Cengiz Önce'nin 12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattı - Yaşam12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattıPiknik için gittiler, belgesel gibi kaydettiler! Osmaniye'de yılanın balık avı kameraya yansıdı - YaşamPiknik için gittiler, avlanan yılanı kaydettilerTürkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı - YaşamTürkiye kavrulurken başkenti sel vurdu!14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu - YaşamTürkiye Ağustos ayının ilk gününde kavrulduKırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm - Yaşamİnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm!
Sonraki Haber Yükleniyor...