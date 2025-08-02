Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Tuzlagözü köyünde yaşayanlar son zamanlarda hayatlarının kabusunu yaşıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

"BAŞ EDEMİYORUZ, YARDIM EDİN"

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

AKREPLERİN KUYRUKLARINA İP BAĞLADILAR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.