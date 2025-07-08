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Haberler > Yaşam > Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar

Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar
Atölye, Hayvancılık, Süt Üretimi, Aile Şirketi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ın kadim topraklarında, dededen babaya, babadan oğula geçen mesleği sürdürenler köylülerin imdadına yetişiyor. Onlar, sadece makineleri değil, aynı zamanda Kars'taki hayvancılığın ve süt üretiminin sürekliliğini de sağlıyorlar.

Kars'ta yaşayan Elik ailesinin hikayesi 1940'lı yıllara dayanıyor. Ailenin büyük dedesi tarafından kurulan atölyede, önce teneke ve sacdan kaplar üretiliyor, zamanla kollu süt makineleriyle ilgili küçük tamiratlar yapıyorlardı.

Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - 1. Resim

BABASINDAN DEVRALDIĞI BAYRAĞI TAŞIYOR

Bu köklü gelenek, ilk olarak büyük dede ile başlamış. Belki de ilk süt makinelerinin Kars'a geldiği zamanlarda, bu yeni icatların tamirine duyulan ihtiyaç, büyük dedeyi bu mesleğe itmiş. Büyük dedenin ustalığı ve el becerisi, kısa sürede Kars'ta nam salmış. Ardından baba Ali Elik, dedesinden devraldığı mirası kendi tecrübeleriyle harmanlayarak bir adım öteye taşımış. Atölyenin demir tozlu kokusu ve makine sesleri arasında büyüyen oğul Sinan Elik ise şimdi babasından devraldığı bayrağı taşıyor. Ve şimdi, 4'üncü nesil de bu mesleğin inceliklerini öğrenmek için atölyede dirsek çürütüyor, dede ve babadan aldığı bilgilerle geleceğe hazırlanıyor.

Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - 2. Resim

Babasından işi öğrendiğini ifade eden Ali Elik, "Dededen toruna 4 kuşaktır, Babamın babası da bu işle uğraşıyordu. Yani 4 nesil sanatkarız. Bundan sonra oğlum Sinan Elik mesleği devam ettirecek" dedi.

“ELEMAN SIKINTISI VAR”

4'üncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü ifade eden Sinan Elik, "4'üncü kuşak olarak ben bu işi yapıyorum. Ben de devam ettirmeye çalışacağım. Çünkü elaman sıkıntısı var. Ben de tek başıma ne kadar sürdüreceğim bilmiyorum. Bu iş tek başına yürütülebilecek bir iş değil. Buradaki yapılan malzemelerin tamamını kendimiz üretiyoruz. Ondan dolayı tek insan gücüyle yapılacak iş değil" diye konuştu.

Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - 3. Resim

HER MARKA SÜT MAKİNESİNİN DİLİNDEN ANLIYORLAR

Elik ailesi için süt makinesi tamiri, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Her arızanın bir hikayesi var; bozuk bir makine, süt sağımı duran bir ahır, endişeli bir çiftçi demek. Onlar, bu hikayelerin mutlu sonla bitmesi için canla başla çalışıyorlar. Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiren bu ustalar, her marka ve modeldeki süt makinesinin dilinden anlıyor. Yedek parça temininden, motor arızalarına, sağım ünitelerinin bakımından genel kontrole kadar her türlü hizmeti sunuyorlar.

Küçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - 4. Resim

4 NESİLDİR SEREGELEN ONURLU MESLEK

4 nesildir süregelen onurlu meslek, Kars'ın tarım ve hayvancılıkla iç içe geçmiş yaşamının adeta bir yansıması. Onlar, geçmişin bilgeliğini bugünün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak, Kars'ın süt zincirinin kopmaması için sessizce mücadele ediyorlar. Ve 4'üncü neslin atölyedeki hevesli varlığı, bu geleneğin Kars topraklarında daha uzun yıllar yaşayacağının en güzel işareti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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