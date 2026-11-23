İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bina yangınında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki genç futbolcu Ömer Ege Özyurt, Kemerburgaz'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, Özyurt'u yalnız bırakmayan takım arkadaşları, birlikte kazandıkları kupayı tabutunun yanına bırakarak gözyaşı döktü.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede 2 günlük hayat mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in takım ve okul arkadaşları, cenaze töreninde tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Ömer Ege için öğle namazının ardından Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, okul arkadaşları, Kemerburgaz Spor Kulübü'ndeki takım arkadaşları, antrenörleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

ARKADAŞLARI, TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Küçük Ömer'in tabutunun başında toplanan takım ve okul arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Arkadaşlarının bir an olsun tabutunun başından ayrılmaması, törende bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Takım arkadaşlarının birlikte kazandıkları kupayı cenazeye getirmesi ise yürekleri burktu.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

"ÖMER İKİ GÜN ÖNCE, CENNETİ MERAK ETMİŞ"

Cenazede konuşan Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Biz kadere iman eden insanlarız. Ömer iki gün önce, cenneti merak etmiş. Türkiye'nin her yerinden bize katılan, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin." dedi.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

"DUANIZA İHTİYACIMIZ VAR"

İki yeğeninin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten baba Şenol Özyurt, Türkiye'den dua isteyerek, "Şu anda iki yeğenim daha yoğun bakımda. Bütün Türkiye'ye buradan bir çağrı yapıyorum. Duanıza ihtiyacımız var. Kimin duasının kabul olacağını bilmiyoruz. Bir tanesi solunum destek cihazlarından ayrıldı. Bu sabah gözlerini açtı. Doktoruna ‘Annemi istiyorum' demiş. Annesi hazırlanıp yanına gitmiş. ‘Anne seni çok seviyorum' demiş. Bu da bizi çok mutlu etti. Diğer yeğenim Defne Özyurt için de duaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

Oğlunun futbol sevgisinden ve hayallerinden de bahseden baba Özyurt, "Şu anda cennette bir yavrumuz var. Kemerburgaz'dan bir yıldızımız doğdu. Arda Güler'i çok severdi, onun hayatını çok okurdu. Yıldız olmak istediğini söyledi. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada yıldızımız oldu. 10 numaralı formayı giyiyordu. Ömer 5-5,5 yaşında futbola başladı. Hocamıza teslim ettik, ‘Bu senin evladın' dedik." diye konuştu.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

"ÇOK NAHİF, ÇOK FARKLI BİR ÇOCUKTU"

Kemerburgaz Spor Kulübü antrenörü Murat Karabulut ise Ömer Ege'nin herkesle iyi ilişkiler kuran, takım arkadaşları tarafından çok sevilen özel bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Ömer Ege'nin arkadaşları da burada, bütün sevdikleri de burada, Kemerburgaz da burada. Büyüğünden küçüğüne herkesle ilişkisi olan bir çocuktu. Çok farklıydı. En büyüğüyle de sohbeti vardı, en küçüğüyle de sohbeti vardı. Düşünün ki 9 yaşında bir çocuk Trabzon'da hocasını arayıp misafir edip ağırlayabiliyordu. Çok farklı bir çocuktu. Bütün arkadaşlarından biri üzülse hemen gider yanına. Çok nahif bir çocuktu, çok farklıydı. Mekanı cennet olsun. Rabbim onu bu kirli dünyada kirlenmesin diye erkenden yanına aldı." ifadelerini kullandı.

Küçük Ömer'in cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar

NE OLMUŞTU?

İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziosmanpaşa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziosmanpaşa

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