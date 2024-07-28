Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor

Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy&#039;deki tarla pazarına koşuyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında Arnavutköy'de bir araziye gelen vatandaşlar ekili ürünleri kendileri toplayıp satın alıyor. Özellikle hafta sonları adım atacak yerin kalmadığı bölgede İstanbullu projenin desteklenmeye devam etmesi çağrısında bulunuyor.

İstanbullu Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nin hemen yanında yol kenarında bulunan araziye koşuyor. Dönemine göre ekilen mevsimlik sebze ve meyvelerin satışı bu tarlada farklı bir yöntemle yapılıyor. 

Tarlaya giren vatandaşlara kendi elleriyle topladığı ürünleri satın alabilme imkanı sunuluyor. Marketlerde bulunan katkılı ürünlerden ziyade bu tarz tarla ürünlerine hasret kalan İstanbullular bu noktaya adeta akın ediyor.

Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor - 1. Resim

ŞARKILI TÜRKÜLÜ ALIŞVERİŞ

Genelde köylerine hasret kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de ürün satın alabildiği noktada özellikle hafta sonları deyim yerindeyse adım atacak yer kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor - 2. Resim

HAFTADA İKİ DEFA GELİYORLAR

Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, “Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz.

Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor - 3. Resim

Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de son durum... İsrail'den yeni 'Hizbullah' açıklaması: Savaşı önlemenin son dakikaları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da tonlarca kavun ve karpuz 17 ilçeye ücretsiz dağıtıldı - YaşamTonlarca kavun ve karpuz ücretsiz dağıtıldıMeteoroloji 5 kenti sarı kodla uyardı: Eyyam-ı bahurdan önce son sağanak... - YaşamMeteoroloji 5 kenti sarı kodla uyardıDikkat kuraklık var! Suya sahip çıkıp israfı önlemeliyiz - YaşamSuya sahip çıkıp israfı önlemeliyizEyyam-ı bahur sıcaklarına son dört gün! Rekorlar peş peşe gelecek - YaşamUzman isim tarih verdi! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyorİstanbullular dikkat! AKOM sağanak yağış için saat güncelledi - Yaşamİstanbullular dikkat! AKOM saat güncellediKocaeli, Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı - Yaşam3 kentte denize girmek yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...