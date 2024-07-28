Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında Arnavutköy'de bir araziye gelen vatandaşlar ekili ürünleri kendileri toplayıp satın alıyor. Özellikle hafta sonları adım atacak yerin kalmadığı bölgede İstanbullu projenin desteklenmeye devam etmesi çağrısında bulunuyor.

İstanbullu Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nin hemen yanında yol kenarında bulunan araziye koşuyor. Dönemine göre ekilen mevsimlik sebze ve meyvelerin satışı bu tarlada farklı bir yöntemle yapılıyor.

Tarlaya giren vatandaşlara kendi elleriyle topladığı ürünleri satın alabilme imkanı sunuluyor. Marketlerde bulunan katkılı ürünlerden ziyade bu tarz tarla ürünlerine hasret kalan İstanbullular bu noktaya adeta akın ediyor.

ŞARKILI TÜRKÜLÜ ALIŞVERİŞ

Genelde köylerine hasret kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de ürün satın alabildiği noktada özellikle hafta sonları deyim yerindeyse adım atacak yer kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

HAFTADA İKİ DEFA GELİYORLAR

Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, “Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz.

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Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz” ifadelerini kullandı.