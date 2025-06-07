Kurbanlık koç havuza atladı! Sahibi şaştı kaldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kabın elinden firar eden kurbanlık koç havuza atladı. Havuzda yüzmeye başlayan kurbanlık koç sahibi Samet Kasap tarafından sudan çıkarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı.
SAHİBİNDEN KAÇIP HAVUZA ATLADI
O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı.
Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru