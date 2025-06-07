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Kurbanlıkta büyük indirim! Fiyatlar yarı yarıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurbanlıkta büyük indirim! Fiyatlar yarı yarıya düştü
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayramın ikinci gününde kurbanlık fiyatlarında hatırı sayılır bir düşüş oldu. Özellikle koyun ve keçi fiyatları yarı yarı ucuzladı. İşte detaylar...

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kurban pazarları bayramın ikinci gününde hareketlendi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde bayramın ikinci kurban fiyatları ortalama yüzde 40 geriledi. Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında keçi ve koyun fiyatları 13-15 bin liraya kadar düştü. Fiyatların gerilemesi satıcıları üzerken vatandaşları ise sevindirdi.

Kurbanlıkta büyük indirim! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 1. Resim

 

"210 TANE GETİRDİM 40-50 TANE SATTIK" 

Kurban satıcısı Mehmet İmre Kahramanmaraş'tan getirdiği kurbanlıkları 21 bin TL'den satmaya başladığını belirterek, "Fiyatı 14-15 bin TL'ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim 40-50 tane kadar sattık. Seneye gelir miyim bilmiyorum. Son fiyatım 13 bin TL'ye kadar düştüm. Bugünde yükleyip geri döneceğim" dedi.

Kurbanlıkta büyük indirim! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 2. Resim

"ZARARINA SATIYORUM"

Şanlıurfa'dan gelen kurban satıcısı Mahmut Çintaş da, 124 tane koyun getirdiğini kaydederek, "Şimdi zararına satıyorum. 90 tane sattım 34 tane kaldı. 23- 25 bin TL'ye veriyorduk. Şimdi 15 bin TL diyoruz kimse almıyor ama mecbur satacağız. Satıp evimize geri döneceğiz" diye konuştu.

Kurbanlıkta büyük indirim! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 3. Resim

"15 BİN TL'YE ALDIK" 

Bayramın 2'nci günü kurban almaya gelen Fatih Karut ise bugün fiyatların uygun olduğunu söyleyerek, "15 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Düştü fiyatlar baya bizde emekliyiz, gelip aldık" ifaderlini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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