Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Kuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının, yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaydet
|

Yurdun birçok bölgesinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Başlık ResmiKuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

TRT Haber'e göre; yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Başlık ResmiKuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

19 KENT İÇİN UYARI!

Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Kuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Başlık ResmiKuvvetli yağış geliyor! 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
ÖNERİLEN HABERLER
Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek
YAŞAM

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.