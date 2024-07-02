Lüks bir site olduğu düşünülüyordu! Gerçek başka çıktı

İstanbul denince akla birçok farklı yer geliyor. Bunların başında ise Galata Kulesi, Kız Kulesi, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı gibi tarihi yerler geliyor. İstanbul’da metrobüsle geçildiğinde yol kenarında bulunan terasında havuz olan bir lüks villa herkes tarafından merak konusu oldu. Site veya rezidans olduğu tahmin edilen binanın durumu farklı çıktı.

İstanbul dört bir yanı güzelliklerle ve tarihi değeri yüksek yapılarla dolu örnek şehirlerin arasında yer alıyor. Metrobüsle her yolculuk yaptığınızda Boğaz'a karşı bakan bir yapı dikkat çekiyor. Bu yapı yolculuk yapan çoğu kişi tarafından merak konusu oldu.

Herkesin merak ettiği ama ne olduğunu bilmediği bu yapı sosyal medyada gündem olmayı başardı. Bu binayı görenler rezidans ve site olduğunu düşündü ama gerçek farklı çıktı.

TÜM MERAKLARI GİDERDİ

Bu yapı ne site ne de rezidans buranın yarı apart yarı yurt konseptinde bir işletme olduğu ortaya çıktı. Bölgede pek çok üniversite olduğu için öğrenciler tarafından epey talep gören bir yurt.

Konum olarak da Ortaköy'de yer alan yurt bölgedeki özel ve devlet üniversitelerine ulaşım rahatlığı da sağlıyor. Hatta bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımıyla yurt hakkında tüm merakları giderdi.