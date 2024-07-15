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Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı!

Yaşam Haberleri  / İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku gelince durum ekiplere bildirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kocaeli’ye bağlı İzmit ilçesindeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, 77 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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