Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Mahalleli cam bile açamaz oldu! Nefes almak çok zor, sebebi ise...

Mahalleli cam bile açamaz oldu! Nefes almak çok zor, sebebi ise...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mahalleli cam bile açamaz oldu! Nefes almak çok zor, sebebi ise...
İnegöl, Lağım, Dere, Çevre Kirliliği, Sağlık Sorunları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde açıkta akan lağımın karıştığı dere, mahalle sakinlerini bezdirdi. Cam bile açamaz hale gelen vatandaşlar, bölgenin yaşanmaz hale geldiğini söyledi.

İnegöl ilçesinde yaşanan olay mahalleliyi isyan ettirdi. Ağır koku, haşere ve sağlık tehdidi sebebiyle evlerinde cam bile açamaz hale gelen vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

Mahalleli cam bile açamaz oldu! Nefes almak çok zor, sebebi ise... - 1. Resim

Vatandaşlar, lağımın karıştığı dere yüzünden yaz aylarında evlerinde cam açamadıklarını, çocuklarını dışarı çıkaramadıklarını belirtti. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocuklar için bölgenin yaşanmaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri şunları söyledi:

"Dere hattının hemen yakınında bir iki tane eğitim kurumu yer alıyor. Bu şartlarda çocukların eğitim aldığı ortam kabul edilemez. Dere acilen ıslah edilsin. Üzeri kapatılarak çevresi sosyal donatıya uygun hale getirilsin. Çocuklar, yaşlılar ve tüm bölge halkı için sağlıklı bir ortam oluşturulsun"

Bölge halkı, bu çevre sorununu daha önce pek çok kez dile getirdiklerini, ilgili kurumlara konuyu bildirmelerine rağmen hiçbir somut adım atılmadığını söyledi. Mahalle sakinleri, artık bu sorunun görmezden gelinmesine tahammüllerinin kalmadığını belirtirken, çözüm için acil müdahale edilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş! Detaylar korkunçEvlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlar - YaşamEvlenecek çiftler için yapıyorlar... Evlerindeki suyu değil barajı kullanıyorlarOna kapıyı verseniz uçurur! Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in Vecihi Hürkuş hakkında çarpıcı sözleri - YaşamÜnlü fotoğrafçıdan Hürkuş hakkında çarpıcı sözler“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir... - Yaşam“Kendiliğinden geçer” demeyin! O uğultu kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir...Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı: Önce eşi sonra ev sahibi... - YaşamAdanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı...En büyük hayali Osimhen! Gaziantep'in en küçük katmer ustası görenleri şaşırttı - YaşamEn küçük ustanın en büyük hayali ünlü futbolcu için yapmakNesli tükenme tehlikesi altında: Öldürmenin cezası 557 bin TL! "Daha önce böylesini hiç görmedim" - YaşamNesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası çok büyük
Sonraki Haber Yükleniyor...