Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Malatyalı 'mıknatıs adam' kafasıyla ne var ne yok çekiyor

Malatyalı 'mıknatıs adam' kafasıyla ne var ne yok çekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatyalı &#039;mıknatıs adam&#039; kafasıyla ne var ne yok çekiyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatyalı Mesut Güler, vücudunun belli bölgelerinde nesneleri mıknatıs gibi tutuyor. "Sağlık problemim yok" diyen Güler, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını söyledi. 

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaşamını sürdüren Mesut Güler vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

Küçük yaşlarda özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiklerini kaydeden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

Malatyalı 'mıknatıs adam' kafasıyla ne var ne yok çekiyor - 1. Resim

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti.

Malatyalı 'mıknatıs adam' kafasıyla ne var ne yok çekiyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 deniz dolmuşu suya indirildi, ilk seferler 15 Temmuz'da başlıyor - Yaşam3 deniz dolmuşu suya indirildiYapay zekâ güzellik yarışında finale kalanların ikisi Türk oldu - YaşamYapay zekâ güzellik yarışında finale kalanların ikisi Türk olduBir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu - YaşamBir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kaybolduMersin'de şaşırtan olay! Giriş kapısına duvar örüldü - YaşamMersin'de şaşırtan olay! Giriş kapısına duvar örüldüTemizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu - YaşamTemizlik için gittiği evde kabusu yaşadı! Polise başvurduGazze katliamından etkilendi! Müslüman olan Andela, 'Melek' ismini aldı - YaşamGazze katliamından etkilendi, İslam'ı seçti
Sonraki Haber Yükleniyor...