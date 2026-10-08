Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı
Dünyanın ilk bal mumundan yapılan döneri, Almanya’da Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro (1.103.549,60 Türk Lirası) olduğu açıklandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenen bir ilk, görenleri hayrete düşürdü. Dünyanın ilk bal mumundan yapılan döneri, müzede sergilenmeye başladı.
ASLINA UYGUN REPLİKA İÇİNDE
Kreuzberg ilçesindeki ünlü Mustafa's Gemüse Kebap'ın kurucusu Tarık Kara'nın da katıldığı etkinlikte dönerin bal mumundan hazırlanan figürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Döner, Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesinin aslına uygun hazırlanan replikasının içinde sergilendi.
Etkinlikte bal mumu döneri tanıtan Kara, Berlin'in simge lezzetlerinden birinin dünyanın önde gelen bal mumu müzelerinden Madame Tussauds'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU
Kara 2005'ten bu yana döner sattığını, New York Times gazetesinden bir muhabirin haberleştirmesi üzerine dünya çapında üne kavuştuğunu ifade etti. Kara, dönerin müzede sergilenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını belirtti.
MALİYETİ 20 BİN AVRO
Öte yandan bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro (1.103.549,60 Türk Lirası) olduğu açıklandı. Madame Tussauds Müzesi, döner figürüyle Berlin’in sokak kültürünün önemli unsurlarından biri haline gelen bu lezzeti uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.