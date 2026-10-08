Dünyanın ilk bal mumundan yapılan döneri, Almanya’da Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro (1.103.549,60 Türk Lirası) olduğu açıklandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenen bir ilk, görenleri hayrete düşürdü. Dünyanın ilk bal mumundan yapılan döneri, müzede sergilenmeye başladı.

Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı

ASLINA UYGUN REPLİKA İÇİNDE

Kreuzberg ilçesindeki ünlü Mustafa's Gemüse Kebap'ın kurucusu Tarık Kara'nın da katıldığı etkinlikte dönerin bal mumundan hazırlanan figürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Döner, Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesinin aslına uygun hazırlanan replikasının içinde sergilendi.

Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı

Etkinlikte bal mumu döneri tanıtan Kara, Berlin'in simge lezzetlerinden birinin dünyanın önde gelen bal mumu müzelerinden Madame Tussauds'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı

DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

Kara 2005'ten bu yana döner sattığını, New York Times gazetesinden bir muhabirin haberleştirmesi üzerine dünya çapında üne kavuştuğunu ifade etti. Kara, dönerin müzede sergilenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını belirtti.

Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı

MALİYETİ 20 BİN AVRO

Öte yandan bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro (1.103.549,60 Türk Lirası) olduğu açıklandı. Madame Tussauds Müzesi, döner figürüyle Berlin’in sokak kültürünün önemli unsurlarından biri haline gelen bu lezzeti uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

Maliyeti 1 milyondan fazla! Ne et ne tavuk bu dönerin dünyada eşi benzeri yok, bal mumundan yapıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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