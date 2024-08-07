Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da kayınpeder H.B., tartıştığı damadı Murat Usal'ı başından vurdu. 35 yaşındaki damat hastanede hayatını kaybetti. 

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal’ın başına ateş etti.

Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı.

Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı - 1. Resim

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı - 2. Resim

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. 

Usal’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gök Vatan'ı koruyacak "Çelik Kubbe"'ye yapay zeka desteği!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suya giren çocukların saçları sarardı! Van Gölü'nün bu etkisini görenler şaşırıyor - YaşamSiyah giriyorlar, sarı çıkıyorlar!Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştü - YaşamHani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştüTalihi kalp şeklinde karpuzla değişen Karadenizli Temel zoru başardı! Japonlarda gördü Trabzon'da uyguladı - YaşamKaradenizli zoru başardı! Farklı şekillerde karpuz üretiyorAntalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engelledi - YaşamAntalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engellediTam 75 yıl hekimlik yaptı! Çorum'un doktoru Rıfat Patır'ın 100'üncü yaşı kutlandı - Yaşam75 yıl hekimlik yapan doktorun 100. yaşı kutlandıYürünemez haldeydi 15 ayda yeni bir şehir kuruldu! Hatay Hassa'nın yeni halini görenler şaşırıyor - Yaşam15 ayda yeni bir şehir kuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...