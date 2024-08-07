Manisa'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Manisa'da kayınpeder H.B., tartıştığı damadı Murat Usal'ı başından vurdu. 35 yaşındaki damat hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal’ın başına ateş etti.

Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Usal’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.