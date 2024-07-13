Merakla beklenen yeni Superman filminin logosu belli oldu!

Heyecanla beklenen yeni Superman filminin logosu, yönetmen James Gunn tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Filmin vizyona girmesine tam bir yıl kalmışken, logo tanıtımı hayranları ikiye böldü.

James Gunn, Galaksinin Koruyucuları filmleriyle tanınan başarılı yönetmen, Instagram hesabında yeni Superman filminin logosunu paylaştı. Paylaşımında, "Tam bir yıl sonra #Superman tüm dünyada vizyona giriyor" ifadelerini kullandı.

Başrolünde David Corenswet'in yer alacağı film için hazırlanan logo, Superman hayranları arasında tartışmalara yol açtı. Deadline'ın haberine göre, Bazı hayranlar yeni stili beğenirken, özellikle Henry Cavill'ın Superman'ini sevenler logodan pek memnun kalmadı.

Yeni Superman filminin oyuncu kadrosunda Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Sara Sampaio ve Milly Alcock gibi önemli isimler bulunuyor. James Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.