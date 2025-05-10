Metal küpeler, bileklikler, kolyeler gizli tetikleyici! Kaşıntıyla başlıyor, dikkat edilmezse hayat boyu devam ediyor

Uzmanlar egzama konusunda kadınların sıkça tercih ettiği metal küpe, bileklik, kolye gibi ucuz aksesuarlara ve çeşitli ürünlere karşı uyarıyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Nermin Bahat, "Metal aksesuar ve tekstil boyasına dikkat edin. Egzamanın gizli tetikleyicileri" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan cilt problemleri arasında egzama bir stres kaynağına dönüşüyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, egzamanın genellikle bağışıklık sisteminin verdiği tepkilerle ortaya çıktığını ve kimyasal sebeplerle de şiddetlenebileceğini söylüyor.

Dr. Bahat, "Egzama; cildin koruyucu bariyer yapısının bozulmasıyla oluşur. Bu, alerjen maddelere karşı cildin aşırı tepki vermesine neden olur. Metal aksesuar ve tekstil boyasına dikkat edin. Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilir" diyor.

Özellikle deterjan, sabun, tekstil boyaları, küpe, bileklik, kolye gibi ucuza satılan metal aksesuarlar ve kozmetik ürünlerin gizli tetikleyici olabileceğini vurguluyor.

EN SIK GÖRÜLEN EGZAMA BELİRTİLERİ

Egzamanın belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini ama genellikle yoğun kaşıntı, ciltte pullanma, çatlama ve zaman zaman ağrılı yaralarla kendini gösterdiğini aktaran Dr. Bahat, "Sürekli kaşıma hissi uyandıran egzama, uykusuzluk, stres ve sosyal yaşamdan çekilme gibi ciddi psikolojik etkilere de yol açabiliyor" şeklinde konuşuyor.

KREMLER EGZAMAYI ARTTIRABİLİR

Hastanemize egzama şikâyetiyle başvuran birçok hastada, uygunsuz kozmetik ürünlerin ya da kulaktan dolma tedavilerin hastalığı daha da kötüleştirdiğini gözlemlediklerini söyleyen Dr. Bahat, "Hastalar, ciltleri kurudukça daha fazla yıkama ya da farklı kremler deneme eğiliminde oluyor. Ancak bu müdahaleler cilt dengesini bozarak egzamayı yaygınlaştırabiliyor" diyor.

Egzama tedavisinde standart bir formül bulunmadığını ifade eden Dr. Bahat, "Her hastanın yaşam tarzı, cilt tipi ve altta yatan nedenlere göre ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedavide öncelikli olarak cildi nemlendirmek, kaşıntıyı kontrol altına almak ve varsa enfeksiyonu ortadan kaldırmak gerekir. Gerekli durumlarda topikal kortizonlar, bağışıklık düzenleyici kremler ve antihistaminik ilaçlar kullanılabilir" tavsiyesinde bulunuyor.

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EGZAMA ERKEN KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Egzamanın bazı kişilerde yıllarca sürebileceğini fakat doğru bakım ve hekim desteğiyle şikâyetlerin en aza indirilebileceğini belirten Dr. Bahat, "Egzama ile yaşamayı öğrenmek, tetikleyicileri tanımak ve cilt bakımını ihmal etmemek bu hastalıkla başa çıkmanın temelidir. Toplumda 'geçer' diye ertelenen birçok cilt sorunu egzama gibi kronikleşebilir. Özellikle geçmeyen kaşıntı, tekrarlayan döküntü veya cilt çatlakları olan bireyler mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olmalıdır" sözleriyle uyarıyor.