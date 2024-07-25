Kaşıntıyı kaşıyarak geçiremezsiniz... Sıcak hava egzamayı da tetikliyor

Ciltte kaşıntılı, kırmızı ve iltihaplı döküntülerle kendini gösteren kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzama belirtilerinin kuru hava, aşırı sıcak ve aşırı soğuğa uzun süre maruz kalma sonucunda arttığına dikkat çeken dermatoloji uzmanı Dr. Rahime Kaşıkaralar, egzama hastalarının aşırı sıcaklarda kaşıntıyı kontrol altında tutmasının önemli olduğunu söyledi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Ciltte kaşıntılı, kırmızı ve iltihaplı döküntülerle kendini gösteren kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzama belirtilerinin kuru hava, aşırı sıcak ve aşırı soğuğa uzun süre maruz kalma sonucunda arttığına dikkat çeken dermatoloji uzmanı Dr. Rahime Kaşıkaralar, egzama hastalarının aşırı sıcaklarda kaşıntıyı kontrol altında tutmasının önemli olduğunu söyledi. Kaşımanın cildin daha da tahriş olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açabileceğini belirten Dr. Kaşıkaralar, kaşıntıyı hafi fl etici tedavi yöntemlerinin uygulanması ve tırnakların kısa tutulması gerektiğini ifade etti. Özellikle geceleri artan kaşıntının, egzamanın en rahatsız edici belirtilerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Kaşıkaralar “Egzama, genellikle ciltte kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ile kendini gösterir. En yaygın belirtiler arasında ciltte kabarcıklar, kalınlaşma çatlaklar oluşmasıdır. Tedavisinde, hem cilt bakımı hem de tıbbi tedavi yöntemleri önemli rol oynar. Cilt düzenli olarak nemlendirilmelidir. Egzama belirtilerini hafi fl etmek için steroid içeren kremler kullanılabilir. Antihistaminik ilaçlar da kaşıntıyı kontrol altına almada etkilidir. Ayrıca bazı gıdaların da egzama belirtilerini artırabileceği unutulmamalıdır” dedi.