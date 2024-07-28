Meteoroloji 5 kenti sarı kodla uyardı: Eyyam-ı bahurdan önce son sağanak...

Eyyam-ı bahur sıcaklarının gelmesine günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak tahmini yapılırken Samsun, Tokat, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'da da yerel kuvvette yağış beklentisi olduğu duyuruldu.

Temmuz ayının bitmesine günler kala, serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Uzman isimler eyyam-ı bahur sıcaklarının ağustos ayı itibariyle kavuracağını söylerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere yağış müjdesini verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimlerde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece ile yarın (Pazar) öğle saatleri arasında Ordu ve Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

28 TEMMUZ PAZAR

29 TEMMUZ PAZARTESİ

30 TEMMUZ SALI

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA

1 AĞUSTOS PERŞEMBE