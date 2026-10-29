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Yaşam

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarı verdiği Mersin’de sağanak etkisi sürerken bazı cadde ve sokaklarda, tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

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Mersin'de geceden itibaren etkili olan aralıklarla de devam eden şiddetli yağış Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, yolları, tarım alanlarını suyla kapladı. Belediye ekipleri bir çok noktadaki su birikintileri vidanjörle çekerek temizlenirken, çalışmanın devam ettiği bildirildi.

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HER YER GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren süren sağanak etkisinin sürdüğü Mersin’de yollar göle döndü. Özellikle sabaha karşı şiddetini arttıran yağışın ardından Erdemli ilçesinde bir çok cadde, sokak ve tarım alanı sular altında kaldı. Rögar kapaklarından suların taştığı, site bahçelerinin suyla dolduğu ilçede ekipler çalışma başlattı.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü

Halen yağışın devam ettiği bölgede yaylalara gidilen yollarda köprü altında birikintiler oluştu, küçük araçlar geçemez oldu. Bahçe kenarlarında yıkıntıların yola geldiği ilçede devam eden yağışlı hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü

Merkez Akdeniz ilçesinde de Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi dün Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak uyarısını hatırlatarak Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için sarı kod verildiğini belirtmişti.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü

Bakan Çiftçi "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır." ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Başlık ResmiMeteoroloji sarı kod vermişti! Gece başlayan sağanak sürüyor, Mersin’de caddeler göle döndü
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Mersin
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