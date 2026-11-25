Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek
Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını açıkladı. Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyarırken, AKOM İstanbul’da hafta boyunca yağış görülmeyeceğini belirtti. Son rapora göre, yağışlı sistem akşam saatlerinde etkisini düşürecek, Perşembe gecesi itibarıyla Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olacak. Perşembe günü Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de ise sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Balkanlar’dan gelen soğuk hava etkisi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava durumu raporlarını yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saatte ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
HEM KAR HEM SAĞANAK
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK
Rüzgarın Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
SICAKLIK 6 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
19 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki 19 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ sarı kodlu alarm kapsamına alındı.
Son rapora göre gün içinde saatler ilerledikçe yağışlı sistem hızla doğuya doğru çekilerek öğleden sonra yalnızca Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde varlığını sürdürecek.
PERŞEMBE GÜNÜ EKSİ 10 DERECE
Akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları dışında yurt genelinde yağışlar tamamen kesilirken, Perşembe gecesi itibarıyla Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olacak. Yağışın ardından açan gökyüzü ise beraberinde dondurucu ayazı getirecek; Perşembe günü Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de gece sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşecek.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. AKOM açıklamasında şöyle denildi:
Havada çoğunlukla güneşli zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Halihazırda 10 °C'ler civarında kış değerlerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmin Raporu
|Tarih
|Gün
|En Düşük Sıcaklık (Min)
|En Yüksek Sıcaklık (Max)
|Hava Durumu
|26.11.2026
|Perşembe
|6°C
|14°C
|-
|27.11.2026
|Cuma
|10°C
|16°C
|-
|28.11.2026
|Cumartesi
|10°C
|15°C
|-
|29.11.2026
|Pazar
|9°C
|13°C
|-
|30.11.2026
|Pazartesi
|7°C
|10°C
|-
|01.12.2026
|Salı
|6°C
|10°C
|Parçalı ve Az Bulutlu