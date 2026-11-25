Meteoroloji ve AKOM yeni hava durumu raporlarını açıkladı. Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyarırken, AKOM İstanbul’da hafta boyunca yağış görülmeyeceğini belirtti. Son rapora göre, yağışlı sistem akşam saatlerinde etkisini düşürecek, Perşembe gecesi itibarıyla Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olacak. Perşembe günü Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de ise sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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Balkanlar’dan gelen soğuk hava etkisi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava durumu raporlarını yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saatte ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

HEM KAR HEM SAĞANAK

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

SICAKLIK 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

19 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki 19 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ sarı kodlu alarm kapsamına alındı.

Son rapora göre gün içinde saatler ilerledikçe yağışlı sistem hızla doğuya doğru çekilerek öğleden sonra yalnızca Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde varlığını sürdürecek.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

PERŞEMBE GÜNÜ EKSİ 10 DERECE

Akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları dışında yurt genelinde yağışlar tamamen kesilirken, Perşembe gecesi itibarıyla Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olacak. Yağışın ardından açan gökyüzü ise beraberinde dondurucu ayazı getirecek; Perşembe günü Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de gece sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) raporuna göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Havada çoğunlukla güneşli zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Halihazırda 10 °C'ler civarında kış değerlerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! 19 il için sarı kod, 3 ilde sıcaklık eksi 10 dereceye düşecek

Haftalık Hava Tahmin Raporu

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (Min) En Yüksek Sıcaklık (Max) Hava Durumu 26.11.2026 Perşembe 6°C 14°C - 27.11.2026 Cuma 10°C 16°C - 28.11.2026 Cumartesi 10°C 15°C - 29.11.2026 Pazar 9°C 13°C - 30.11.2026 Pazartesi 7°C 10°C - 01.12.2026 Salı 6°C 10°C Parçalı ve Az Bulutlu

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