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Yaşam

Meteoroloji uyarmıştı, gece yarısı lapa lapa kar yağdı! Zirve beyaz örtü ile kaplandı

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Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından Erzurum’un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Gece yarısı Palandöken’de lapa lapa yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısı, gece saatlerinde artarak kendini hissettirmeye başladı. Şehir merkezinde yağmur şeklinde devam eden yağışlı hava kız turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'de lapa lapa kar olarak devam etti.

Meteoroloji uyarmıştı, gece yarısı lapa lapa kar yağdı! Zirve beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiMeteoroloji uyarmıştı, gece yarısı lapa lapa kar yağdı! Zirve beyaz örtü ile kaplandı

ZİRVE BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

Yağan karla birlikte Palandöken zirvesi başta olmak üzere beyaza bürünmeye başladı. Meteoroloji uzmanları bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirildi.

Meteoroloji uyarmıştı, gece yarısı lapa lapa kar yağdı! Zirve beyaz örtü ile kaplandı
Başlık ResmiMeteoroloji uyarmıştı, gece yarısı lapa lapa kar yağdı! Zirve beyaz örtü ile kaplandı

ARDAHAN BUZ KESTİ

Ardahan'da da etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Damal-Posof-Türkgözü kara yolu güzergâhında bulunan Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının etkisini artırdığı bildirildi. Kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklıkları düşerken, yüksek kesimlerde kış şartları kendisini hissettirmeye başladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışıyla birlikte ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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