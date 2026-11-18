Meteoroloji’den Batman’ın iki ilçesi için hayati uyarı geldi. Sason ve Kozluk’ta metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşmesi beklenirken, bölge halkından sel ve heyelan riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin ve uyarılar kapsamında, Batman’ın Sason ve Kozluk ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SEL VE HEYELANA DİKKAT

Yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu bölgelerde metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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