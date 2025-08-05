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Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da bir vatandaş otomobilinin muayeneden geçmemesi sonrası çılgına döndü. Merkez Bağlar ilçesinde aracı muayeneden geçmeyen vatandaşı aracını istasyonun önünde ateşe verdi.

Diyarbakır’da bir sürücü, muayeneden geçmeyen otomobilini yaktı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçmeyince yaktı.

Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi - 2. Resim

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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