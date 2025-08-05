Muayeneden geçmeyen aracı sahibini çileden çıkardı! İstasyon önünde ateşe verdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da bir vatandaş otomobilinin muayeneden geçmemesi sonrası çılgına döndü. Merkez Bağlar ilçesinde aracı muayeneden geçmeyen vatandaşı aracını istasyonun önünde ateşe verdi.
Diyarbakır’da bir sürücü, muayeneden geçmeyen otomobilini yaktı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçmeyince yaktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru