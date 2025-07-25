Muğla'da korkutan son dakika deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Muğla'da merkez üssü Ula ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 19:01'de oluştuğu aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Depremin saat 19:01'de oluştuğu ifade edildi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre korkutan sarsıntı yerin 8.48 kilometre derinliğinde yaşandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru