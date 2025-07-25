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Muğla'da korkutan son dakika deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla&#039;da korkutan son dakika deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'da merkez üssü Ula ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 19:01'de oluştuğu aktarıldı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Depremin saat 19:01'de oluştuğu ifade edildi. 

Muğla'da korkutan son dakika deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu - 1. Resim

AFAD'dan alınan bilgilere göre korkutan sarsıntı yerin 8.48 kilometre derinliğinde yaşandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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