AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusu sosyal medyada gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Temmuz 2025 Perşembe günü paylaştığı verilerle Malatya'da deprem olduğunu duyurdu. İşte depreme dair tüm ayrıntılar...

Vatandaşlar az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medya ve arama motorlarında yapılan yoğun araştırmanın ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi.

24 Temmuz sabahı itibarıyla bazı bölgelerde deprem yaşandı. İşte son dakika deprem listesi....

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

24 Temmuz'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06.40 sularında 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerin 10 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya'daki depremi AFAD böyle duyurdu;



Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2025-07-24

Saat:06:40:06 TSİ

Enlem:38.30833 N

Boylam:38.22833 E

Derinlik:10.19 km

Detay:https://t.co/0xKywu58UP — AFAD Deprem (@DepremDairesi)

Kandilli Rasathanesi son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan depremi 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Derinliği ise 5.0 olara kaydedildi.