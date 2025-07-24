Malatya'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Son dakika deprem haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Türkiye, güne deprem haberiyle uyandı. Malatya ve çevresinde hissedilen şiddetli sarsıntı paniğe neden olurken, AFAD'dan ilk veriler geldi.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.19 kilometre olarak açıklandı.

Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda büyük korku yaşadıklarını ve sarsıntının çok şiddetli olduğunu belirttiler.