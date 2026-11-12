Yaşam

Mühendisleri Odası'nın açıklamasında akılalmaz olay: Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı

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İnşaat mühendislerinin çalışma koşullarını ve mesleki sorunlarını gündeme taşımak için Adana'da düzenlediği basın açıklaması, beklenmedik bir kazayla sona erdi. Açıklamanın ardından gökyüzüne bırakılmak istenen helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Adana'da mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen inşaat mühendisleri, açıklamanın ardından yaşanan patlamayla büyük panik yaşadı.

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Olay, Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü'de meydana geldi. İnşaat Mühendisleri Odası açıklamalarının ardından gökyüzüne balon bırakmak istedi.

Mühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı
Başlık ResmiMühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı

Bu sırada helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı
Başlık ResmiMühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yüzünden yaralanan Osman Karakaya, "Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok" dedi.

Mühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı
Başlık ResmiMühendisleri Odasının açıklamasında akılalmaz olay! Balon bir anda patladı, 4 kişi yaralandı
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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