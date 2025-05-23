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Nadir rastlanıyor! Beyaz dağ keçisi o ilde ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nadir rastlanıyor! Beyaz dağ keçisi o ilde ortaya çıktı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğada nadir rastlanan canlı türünden olan beyaz dağ keçisi kendisini Artvin'de gösterdi. Beyaz dağ keçisi Şavşat ilçesine bağlı Alabalık köyü kırsalında ormanlık alandaki kayalıklar üzerinde görüntülendi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Alabalık köyü kırsalında doğada nadir rastlanan beyaz renkli bir dağ keçisi görüntülendi.

Doğasever ve amatör dron pilotu Sinan Aydın, bölgenin doğal güzelliklerini havadan kaydederken, ormanlık alandaki kayalıklar üzerinde hareket eden beyaz bir dağ keçisi dikkatini çekti. Hemen dron kamerasını yönlendiren Aydın, kısa süreli de olsa bu nadir anı kayıt altına aldı.

Nadir rastlanıyor! Beyaz dağ keçisi o ilde ortaya çıktı - 1. Resim

NADİR RASTLANILAN BEYAZ DAĞ KEÇİSİ KENDİSİNİ ARTVİN'DE GÖRÜNTÜLENDİ 

Görüntülerde, dağlık arazide çevresine uyum sağlamayan açık renkli tüyleriyle dikkat çeken keçinin çevikliği ve doğaya uyum becerisi de gözlemlendi.

Uzmanlar, beyaz renkli dağ keçilerinin albinizm ya da nadir genetik varyasyonlar sonucu ortaya çıkabileceğini belirtirken, bu canlıların açık renkleri nedeniyle yırtıcılara karşı daha kolay fark edildiklerini ve bu durumun onları doğada daha savunmasız hale getirdiğini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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