Ne ev ne yardım... Çamur içinde hayat ama istedikleri hiç beklenmedik

Şanlıurfa'dan Amasya'ya gelen 40 tarım işçisi aile yetkililerden üstü kapalı fırın ve çocukların oynayabileceği park alanı talep etti. Çadırda hayatlarını sürdüren ailelerin bu isteği yürek burktu.

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Amasya'ya gelen tarım işçileri zor koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Karaköprü Köyü yakınlarında çadırlarda yaşayan 40 aile şartlarının iyileştirilmesi için seslendi.

Mart ayından itibaren Amasya'ya gelip yılsonuna kadar arazilerde sebze ekimi ve hasadı yapan ailelerin en büyük ihtiyaçlarının başında üstü kapalı sac ekmeği fırını, geride bıraktıkları çocuklarının vakit geçirebilecekleri bir çocuk parkı ve içinde kalabilecekleri konteynerler olarak göze çarpıyor.

9 ÇOCUKLU KADIN FIRIN VE PARK İSTEDİ

Gün boyunca seralarda çalıştıktan sonra akşama doğru çadırlarına döndüklerini anlatan 37 yaşındaki evli ve 9 çocuk annesi Fatma Demir, "Yağmur yağdığında ya da rüzgar olduğunda sacda ekmek pişiremiyoruz. Bunun için üstü kapalı bir fırın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın da oynayacakları bir park alanı da talep ediyoruz" dedi.

Memleketleri Şanlıurfa'dan 10 yıldır çalışmaya geldikleri Amasya'da 7 ayı aşkın süre kaldıklarına değinen İsmail Erdoğan da "Mart ayında çok soğuktu. Ancak fidelerin dikilmesi gerekiyordu. İşçi olmazsa çiftçi olmaz. Çiftçi olmazsa biz de olmayız. Birbirimizle bağlantılıyız" diye konuştu.

Tanesi 12,5 TL'den satılan ekmeğin çok nüfuslu aileler için pahalı olduğunu vurgulayan evli ve 10 çocuk babası Erdoğan, "Dışarıda satılan ekmek pahalı. Biz yufka ekmeğine alışmışız. Onun için yetkililerden talep ediyoruz" şeklinde konuştu.