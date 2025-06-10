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Haberler > Ekonomi > Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı

Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Arapgir ilçesi zirai don yüzünden sıkıntı çekiyor. Coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzüm bağlarında büyük zararın olduğunu söyleyen üzüm üreticileri, bu yıl meyve yerine yaprak satarak zararlarını telafi etmeye çalışacaklarını söyledi. Yaprak fiyatlarının ikiye katlanacağını ifade etti.

Nisan ayının ortalarında yaklaşık 36 ilde etkili olan zirai don Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinde biri olan Arapgir ilçesinde coğrafi işaretli üzüm bağlarını da vurdu.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden olan kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakan coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzümün de yüzde yüzlere varan zarar olduğunu belirten üreticiler bağların yeniden yeşermesinin gelecek yıllar için umut olduğunu söyledi.

Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı - 1. Resim

"ÜZÜM YAPRAĞI FİYATI İKİYE KATLAR"

Bu yıl meyve yerine yaprakları değerlendirerek en azında masraflarını karşılamayı planladıklarını kaydeden üretici İbrahim Fırat, zirai dondan tüm bağların etkilendiğini ifade ederek, kilogramını 250 TL'den satışa sunmayı planladıkları yaprak satışı ile masraflarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Fırat, "Yaprak fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Geçen sene bidonu yani 5 kilosu 600 liraya gidiyordu. Bu sene ikiye katlar diye düşünüyorum. Çünkü verim düşük, az yaprak çıkacak. Gözünüzün önünde zaten üzüm bağlarımız" dedi.

Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı - 2. Resim

Bir başka üretici Mustafa Ulusoy ise bu yıl için meyve beklentileri olmadığını yaprak satışlarına umutlarını bağladıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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