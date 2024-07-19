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Haberler > Yaşam > Nem sıcağı 8 derece yükseltecek! Afrika ve Basra birleşti, Türkiye’yi yakıp kavuruyor

Nem sıcağı 8 derece yükseltecek! Afrika ve Basra birleşti, Türkiye’yi yakıp kavuruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nem sıcağı 8 derece yükseltecek! Afrika ve Basra birleşti, Türkiye’yi yakıp kavuruyor
Türkiye, Afrika, Sıcak Hava Dalgası, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afrika ve Basra’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinin artarak süreceği tahmin ediliyor. İstanbul’da 37 dereceyi görecek sıcaklığın yüzde 100’e varan nem ile 45-46 derece olarak hissedileceği belirtildi.

Kışın gitmek bilmediği, yazın gelmek bilmediği günler yaşayan Türkiye,  Afrika ve Basra’dan gelen aşırı sıcak hava dalgasıyla âdeta kavruluyor. Sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Nem sıcağı 8 derece yükseltecek! Afrika ve Basra birleşti, Türkiye’yi yakıp kavuruyor - 1. Resim

ÖLÇÜLENDEN 8 DERECE FAZLA HİSSEDİLECEK

Yüzde 100’u bulan nem oranları ile sıcaklıklar ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek. Tahminen İstanbul 26 Temmuz’a kadar çöl sıcaklıklarını yaşayacak. Öte yandan Prof. Dr. Meral Mert, aşırı sıcaklara karşı tedbir alınmasını isteyerek “Bazen yol kenarında bayılmış kişilerin sedyeyle getirildiğini görüyoruz, dikkat etmeliyiz” dedi.  

Nem sıcağı 8 derece yükseltecek! Afrika ve Basra birleşti, Türkiye’yi yakıp kavuruyor - 2. Resim

GÜVERCİN BANYOSU

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da insanların yanı sıra hayvanlar da serinlemek için her yolu deniyor. Balıklıgöl’ün cami avlusundan geçen su, güvercinlerin âdeta banyosu oldu. Suya konan kuşlar duş alarak serinlemeye çalıştı. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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