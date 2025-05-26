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Nesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlan, gezintiye çıkan vatandaşların karşısında belirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlan, gezintiye çıkan vatandaşların karşısında belirdi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki dağlık arazide, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin Köyü yakınlarında gezintiye çıkan vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çizgili sırtlanla karşılaştı.

O anları cep telefonlarıyla kayda alan grubun, çekim sırasında sırtlana seslenmesi de dikkati çekti.

Çevrede dolaşan sırtlan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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