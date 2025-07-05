Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat

O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kavurucu sıcaklar, Türkiye genelinde etkili olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde sıcaklıkların kavurucu seviyelere çıkması bekleniyor. Denizli’de 42 derece ve Uşak’ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi ön görülüyor. Hafta sonu ise güneş çarpması riski azalacak.

Hava sıcaklıklar, Türkiye genelinde görülmemiş seviyelere çıktı. Birçok belediyeden, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılar geldi.

O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat - 1. Resim

DENİZLİ'DE 42 DERECEYİ BULACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 36 derece, Denizli’de 42 derece ve Uşak’ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR DAYANIN 

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Güneş çarpması riskini artıran sıcak hava dalgasının 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD’de sel felaketi: Çok sayıda ölü var! 20’den fazla çocuk kaybolduTrabzonsporlu isme Avrupa kancası! Fırtına 20 milyon euro istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 metrelik yılana parmağını kaptırdı! 'Yılancı Kemal'in korku dolu anları kamerada - Yaşam1 metrelik yılana parmağını kaptırdı!Atlar ve balonlar bir arada! Bu festivali duyan geldi - YaşamAtına atlayan festivale akın ettiTarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi - YaşamTarım işletmesinde korkutan yangın!Balıkçıların ağına takıldı, 200 yıllık! İlk kez sergileniyor - YaşamBalıkçıların ağına takıldı, 200 yıllık! İlk kez sergileniyorVatandaş çok istedi, 2-3 ay içerisinde geliyor! "Sorunlar büyük ölçüde çözülecek" - YaşamVatandaş çok istedi, 2-3 ay içerisinde geliyor!Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Bir anda her yer beyaza büründü - YaşamTemmuz ayında şaşırtan görüntü! Her yer beyaza büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...