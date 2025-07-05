O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat

Kavurucu sıcaklar, Türkiye genelinde etkili olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde sıcaklıkların kavurucu seviyelere çıkması bekleniyor. Denizli’de 42 derece ve Uşak’ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi ön görülüyor. Hafta sonu ise güneş çarpması riski azalacak.

Hava sıcaklıklar, Türkiye genelinde görülmemiş seviyelere çıktı. Birçok belediyeden, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılar geldi.

DENİZLİ'DE 42 DERECEYİ BULACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 36 derece, Denizli’de 42 derece ve Uşak’ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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HAFTA SONUNA KADAR DAYANIN

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Güneş çarpması riskini artıran sıcak hava dalgasının 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.