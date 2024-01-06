Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor

6 Ocak 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:48

Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, özellikle kış aylarında yoğun talep görüyor.

İçerisinde çöven bitkisi kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. ‘Perşembe cevizli helvası’ olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak yapım aşaması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.

VÜCUDU ISITIYOR, BAĞIRSAKLARA DA FAYDALI

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiklerini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “Çöven maddesi ile mide ve bağırsak sistemine de faydalı. Cevizin faydaları zaten oldukça fazla. Çöven vücudu çok sıcak tuttuğu için seviliyor ve özellikle Ordu’da çok fazla tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgeli de bir üründür” diye konuştu.

HAZIRLANMASI 3 GÜN SÜRÜYOR

Helvanın yapımı hakkında bilgi veren Kuvan, “3 günlük bir yapım aşaması var. Çöven bitkisinin kökü, şeker ve ceviz var. İlk olarak çöven bitkisinin köklerini kaynatıyoruz, bu aşama 3 gün sürüyor. Sonra şekeri ağda haline getiriyoruz ve özel bakır tavalarda çövenle birleştirip köpük haline geliyor. Sonrasında vurarak karıştırıyoruz. Bu süreçte odun ateşinde pişiyor. Sıcak tutma özelliği ile kış aylarında daha çok talep görüyor. Bir seneye yakın da dayanabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Helvayı ilk kez tadan vatandaşlar beğendiklerini belirtirken, sürekli olarak tüketenler ise hem lezzetli olduğunu hem de kış aylarında sıcak tutma özelliği olduğunu söylediler.