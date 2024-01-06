Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor

    Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı 3 gün süren cevizli helva, kış aylarında sıkça tercih ediliyor. ‘Perşembe cevizli helvası’ olarak da bilinen bu lezzet, hem vücudu ısıtıyor hem de mide bağırsak sistemine fayda sağlıyor.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, özellikle kış aylarında yoğun talep görüyor. 
    İçerisinde çöven bitkisi kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. ‘Perşembe cevizli helvası’ olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak yapım aşaması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.

    VÜCUDU ISITIYOR, BAĞIRSAKLARA DA FAYDALI

    Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiklerini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “Çöven maddesi ile mide ve bağırsak sistemine de faydalı. Cevizin faydaları zaten oldukça fazla. Çöven vücudu çok sıcak tuttuğu için seviliyor ve özellikle Ordu’da çok fazla tercih ediliyor. Coğrafi işaret belgeli de bir üründür” diye konuştu.

    Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor

    HAZIRLANMASI 3 GÜN SÜRÜYOR

    Helvanın yapımı hakkında bilgi veren Kuvan, “3 günlük bir yapım aşaması var. Çöven bitkisinin kökü, şeker ve ceviz var. İlk olarak çöven bitkisinin köklerini kaynatıyoruz, bu aşama 3 gün sürüyor. Sonra şekeri ağda haline getiriyoruz ve özel bakır tavalarda çövenle birleştirip köpük haline geliyor. Sonrasında vurarak karıştırıyoruz. Bu süreçte odun ateşinde pişiyor. Sıcak tutma özelliği ile kış aylarında daha çok talep görüyor. Bir seneye yakın da dayanabiliyor” ifadelerine yer verdi.

    Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor

    Helvayı ilk kez tadan vatandaşlar beğendiklerini belirtirken, sürekli olarak tüketenler ise hem lezzetli olduğunu hem de kış aylarında sıcak tutma özelliği olduğunu söylediler.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HelvaOrduKış
    Haberler > Yaşam > Odun ateşinde 3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    "Kıtlama içilen sıcak çaylar kanseri tetikliyor" - Yaşam"Kıtlama içilen sıcak çaylar kanseri tetikliyor"Quadrantid meteor yağmuru başlıyor - YaşamQuadrantid meteor yağmuru başlıyor100 yıl sonra bir ilk! Yarı dişi, yarı erkek kuş görüntülendi - Yaşam100 yıl sonra bir ilk! Yarı dişi, yarı erkek kuş görüntülendiAltın vurgunu yapacakken baskın yediler - YaşamAltın vurgunu yapacakken baskın yedilerKöyünde kurduğu serada 20 ton mantar üretiyor! - YaşamKöyünde kurduğu serada 20 ton mantar üretiyor!1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyor - Yaşam1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyorSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptı - YaşamSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptıAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldı - YaşamAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldıSiirt'te hasadı yapılan Zivzik narının satışına başlandı - YaşamSiirt'te hasadı yapılan Zivzik narının satışına başlandı2023 yılında en çok aranan numara 153 - Yaşam2023 yılında en çok aranan numara 153
    Sonraki Haber Yükleniyor...