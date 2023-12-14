Okey masasında ıstakalarla birbirine giren Milaslı dedeler barıştı

14 Aralık 2023 20:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:10

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Milas’ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerine giren 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp emişti, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

SİYASET DEDELERİ BARIŞTIRDI

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

CELAL ÇOBAN: KABAHAT BENDE

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış Bey’in hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi.

Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum” diye konuştu.