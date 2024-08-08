Olay yeri Bursa: Kız kardeşi için akrabasını sokak ortasında bıçakladı

Bursa'da Yusuf K. kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü akrabası Ramazan U.'yu bıçakladı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf K. (49) kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. (42) ile görüşmek için bir araya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğu bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Şüpheli olay yerinde beklerken, yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olaydan hemen sonra gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölge ekibi şüpheli Ramazan U.'yu olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.