Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltalarına takılan yaklaşık 30 kilogramlık dev turna balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye aldı. Balığın tekneye çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı.

Oltayı çeken gözlerine inanamadı! Dev turnayı çıkarmak kolay olmadı

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, dev turnanın tekneye alınması amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.

Oltayı çeken gözlerine inanamadı! Dev turnayı çıkarmak kolay olmadı

YAKLAŞIK 30 KİLO

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan yaklaşık 30 kiloluk turna, göldeki balık popülasyonunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Oltayı çeken gözlerine inanamadı! Dev turnayı çıkarmak kolay olmadı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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