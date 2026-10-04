Oltayı çeken gözlerine inanamadı! Dev turnayı çıkarmak kolay olmadı
Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, oltalarına takılan yaklaşık 30 kilogramlık dev turna balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye aldı. Balığın tekneye çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, dev turnanın tekneye alınması amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.
YAKLAŞIK 30 KİLO
Keban Baraj Gölü'nde yakalanan yaklaşık 30 kiloluk turna, göldeki balık popülasyonunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.