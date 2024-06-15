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Önce kovaladı, sonra babasının başına bela etti! Hatay'da yılan paniği kamerada...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da gördüğü yılanı uzaklaştırmak isteyen bir genç kovalamaya başladı. Hızla kaçan yılan babasının içinde olduğu minibüse girdi. Genç ise o anları gülerek cep telefonu ile kayda aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşı paniğe soktu. Yılanlar Hatay ve çevre illerde de sıkla görülmeye başladı. İnsanların yaşam alanlarına giren yılanlar sık sık kameralara yakalanıyor.

YILANI KOVALADILAR

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde de bir kara yılan, şantiye alanına girdi. Yılanı fark eden inşaat işçileri, kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Hızla kaçan yılan ise kovalayanlara ait araca girdi.  Vatandaşların yaşadığı panik ve kovalamaca an be an kameraya yansıdı.

"BABAM YILANLA BERABER ARABA KULLANIYOR"

Görüntüleri çeken gencin “Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var. Arabadan in.” dediği anlarsa izleyenleri gülümsetti. 

Araca giren yılanın kendiliğinden araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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