Önce kovaladı, sonra babasının başına bela etti! Hatay'da yılan paniği kamerada...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da gördüğü yılanı uzaklaştırmak isteyen bir genç kovalamaya başladı. Hızla kaçan yılan babasının içinde olduğu minibüse girdi. Genç ise o anları gülerek cep telefonu ile kayda aldı.