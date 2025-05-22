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Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek &#039;Bu kadarı da olmaz&#039; dedirtti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da mera alanına ve yoluna arpa, buğday ve kimyasal ilaç karışımlı zehir atan kişi ya da kişiler 77 koyunu telef etti. Kuzuların annesiz kaldığını söyleyen besici Mehmet Çiğner ölümlerin devam ettiğini ifade ederken olayı gerçekleştirenin husumetlisi olduğunu öne sürdü.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 1. Resim

Adana'nın Karataş ilçesinde yaşanan acımasız olayda, besicilik yapan Mehmet Çiğner geçtiğimiz pazar günü hayvanlarını otlatmak için mahallenin ortak mera alanına götürdü.

Ancak bir süre sonra hayvanların yere yığıldığını gören Çiğner, mera alanında arpa, buğday, ekmek kırıntısı ve kimyasal ilaç karışımlı zehirleri fark etti. Ayakta kalan hayvanlarını meradan çıkartan Çiğner, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 2. Resim

KUZULARI ANNESİZ BIRAKTILAR

Zehri yiyen hayvanlardan 77 koyun olay yerinde telef oldu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Telef olan hayvanların onlarca kuzusu ise annesiz kaldı.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 3. Resim

ACIMASIZLIĞIN ARDINDAN HUSUMET ÇIKTI

Hayatta kalan koyunlar ve kuzular karantinaya alınırken telef olanlar ise gömüldü. Yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğradığını belirten Çiğner, olayı ise husumetli olduğu eski ortağı A.G.'nin yaptığını bunu O'nun arkadaşının da itiraf ettiğini ileri sürdü.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 4. Resim

ÖLÜMLER HALA DEVAM EDİYOR

Yaşadıklarını anlatan Çiğner, "Daha önceden arazi sattığım ve bu nedenle husumetli olduğum A.G., geçtiğimiz aylarda 30 kişiyle bize saldırdı.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 5. Resim

En son yapmış olduğu katliam ise sessiz kalınacak bir şey değil. Bu cani insan 77 cana kıydı. Zehirlenen anneler ve zehirli sütü içen kuzular telef oldu. Şu anda çaresiziz. Hiçbir şekilde bu hayvanları kurtaramıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon lira civarında zararım var. Ölüm halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MERA YOLUNA DA ZEHİR DÖKMÜŞLER

Mera arazisine ve birçok noktaya zehir döküldüğünü öne süren Çiğner, "Bunu yapan insan olamaz. Bu aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir katliam. Bunun başka bir açıklaması yok. Benimle konuşmayabilir, benden nefret edebilir ama böyle bir katliam yapılmaz. Biz hayvanlarımızı mera arazisine götürmüştük.

Onlarca koyun aynı anda öldü: Besici ağlayarak anlattı... Arkasındaki gerçek 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - 6. Resim

Otlatmış olduğumuz hayvanlar hep kamufle edilmiş zehirleri yemişler. Mera yoluna da zehirler dökülmüş. Biz o şahsın yaptığını düşünüyoruz. Yakın bir arkadaşı bu şahsın yaptığını söylüyor" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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