Orhan Şen'den sel riskine karşı uyarı: İstanbul için tarih verdi

Türkiye genelinde önümüzdeki hafta yağışların etkili olması bekleniyor. Pazartesi akşamı başlayacak yağışların özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üç bölgede yağışların sel riskine yol açabileceğini vurguladı. Akdeniz'de hortum olabileceğini işaret eden uzman isim, İstanbul'da da dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yağışlarla beraber sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

Son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok noktasında sağanak yağış hakim olacak. Batı Karadeniz başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde yağışların yerel olarak etkili olması beklenirken Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Orhan Şenden sel riskine karşı uyardı: İstanbul için tarih verdi

CNN Türk'e konuşan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi akşamından itibaren Ege ve Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı hava kütlesinin salı, çarşamba ve perşembe günleri etkisini artırabileceğini söyledi. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sel riski bulunduğuna dikkat çeken Şen, vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Orhan Şenden sel riskine karşı uyardı: İstanbul için tarih verdi

ORHAN ŞEN TARİH VERDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı. Şen, Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkili olacağını belirterek İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sel riski oluşturabilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şen "Tehlikeli yağışlar olabilir" diyerek yağış olacak bölgelere ilişkin şu sözleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu biraz tehlikeli. Daha kuvvetli yağışlar olabilir. Ege ve Akdeniz bölgesine çok dikkat edeceğiz. Şiddetli yağışlar olabilir. Salı gününden itibaren bu bölgeye dikkat etmek gerek. Pazartesi gecesi başlayacak İstanbul’da kuvvetli yağışlar var. Marmara Bölgesi'nde sel yapabilecek durumda. İstanbul’da salı ve çarşamba günlerine dikkat edeceğiz. Tehlikeli yağışlar olabilir. Akdeniz Bölgesi'nde deniz üzerinde hortum görülebilir. Antalya, Adana’nın Mersin civarları tehlikeli yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta sonu atmosfer sakinleşiyor. Sıcaklıklar düşüyor yağış olmayacak. Cuma’ya kadar yağış etkisini gösterecek. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde biraz tehlikeli olabilir. Uyarıları dikkate alalım"

Orhan Şenden sel riskine karşı uyardı: İstanbul için tarih verdi

İSTANBUL'DA SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİNE DİKKAT

İstanbul'daki hava durumuna da değinen Orhan Şen, kentte yağışların pazartesi gecesi başlayacağını söyledi. Salı günü İstanbul'da tehlikeli olabilecek yağışların görülebileceğini belirten Şen, kuvvetli yağışların çarşamba günü de etkisini sürdürebileceğini, hatta perşembe gününe kadar uzanabileceğini kaydetti. Şen, söz konusu yağışların Marmara Bölgesi'nde sel riskine yol açabileceğini vurguladı. Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Orhan Şenden sel riskine karşı uyardı: İstanbul için tarih verdi

SICAKLIKLAR KAÇ DERECE DÜŞECEK?

Yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların da düşeceğini belirten Orhan Şen, hava sıcaklıklarının ay sonuna ve kasım başına kadar mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyredeceğini söyledi. Şen, önümüzdeki hafta sonuna doğru atmosferdeki hareketliliğin azalmasının beklendiğini, sonraki hafta ise sıcaklıkların düşük seyretmesine rağmen yağışların azalacağını kaydetti.

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