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Haberler > Yaşam > Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak

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Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı verdi. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava tahmin raporu geldi. Rapora göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

10 AĞUSTOS CUMARTESİ

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak - 1. Resim

11 AĞUSTOS PAZAR

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak - 2. Resim

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak - 3. Resim

13 AĞUSTOS SALI

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak - 4. Resim

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Plan bozduran haber Meteoroloji'den geldi: İstanbul, Ankara ve Bursa dahil birçok il sağanağa teslim olacak - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
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